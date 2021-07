Pour la dernière chronique "saga des humains", Evelyne Heyer, professeure en anthropologie génétique se tourne vers l'avenir. Si la sélection naturelle dépend de l'environnement dans lequel nous vivons, puis joue sur la fertilité et la reproduction. Elle reste soumises aux hasard des mutations.

L'avenir et la sélection naturelle des humains en question : évoluons-nous encore ? © Getty / JGI/Jamie Grill

J’ai évoqué notre passé lointain, des premiers sapiens africains, jusqu’à notre aventure sur l’ensemble de la planète ; les rencontres qui ont parsemé cette Odyssée, notamment avec nos cousins Néandertal et Denisova maintenant disparus. Mais aussi des points plus contemporains : j’ai rappelé que nous sommes tous cousins et nous partageons nos ancêtres. Il est temps de réfléchir à quelques pistes pour l’avenir.

Évoluons-nous encore ?

Comme toutes les espèces vivantes nous évoluons et évoluerons : à chaque génération, des mutations, des nouveautés génétiques apparaissent par hasard dans notre génome. Pour l’essentiel elles ne changent pas grand-chose mais une infime partie d’entre elles auront un effet positif et seront retenues par la sélection naturelle.

Mais quelle sélection naturelle ? Grâce à l’amélioration de la qualité de vie depuis 200 ans, dans les pays riches, on a l’impression que la sélection ne joue plus beaucoup : quasiment tous les enfants atteignent l’âge adulte alors que presque la moitié mourrait il y a 200 ans.

En fait, maintenant, la sélection naturelle joue sur la fertilité, la reproduction

On voit déjà que dans certains environnements pollués, certains chromosomes Y, plus fragiles entrainent une infertilité masculine. On le voit bien, la sélection naturelle dépend de l’environnement dans lequel nous vivons, celui que nous nous créons.

Que peut-on prédire ?

Et bien, on ne se sait pas dans quelles directions ira l’évolution, car cela dépend du hasard des mutations et de l’environnement dans lequel nous vivrons dans le futur. Deux éléments bien difficiles à prédire ! Mais on peut rappeler quelques règles. Nous n’aurons pas les jambes plus courtes car nous marchons moins, ni un sixième doigt pour mieux utiliser les smartphones.

Et s’il est difficile de prédire à long terme dans quelle direction nous amènera l’évolution, il y a un au moins un aspect humain qui ne changera pas.

Notre instinct de migration et d'échanges

Notre passé nous enseigne que nous sommes une espèce qui a beaucoup migré. Nous nous distinguons de nos cousins les primates non humains qui sont en quelque sorte restés sur place. En résumé, nous avons tous des ancêtres migrants ! La migration fait partie du succès de notre espèce, un futur sans ces échanges est irréaliste.

Et finalement ce que l’on peut prédire dans les quelques années à venir, c’est notre démographie. Nous allons atteindre un pic démographique de quelques 10 milliards d’humains dans 30 ou 50 ans. L’essentiel de la croissance sera en Afrique. Or, notre impact sur la planète varie d’un facteur 100 selon si l’on est européen ou américain ou si nous vivons en Afrique.

Pour vivre bien, plus nombreux sans détruire encore plus la planète il est indispensable que les habitants des pays les plus consommateurs de ressources fassent leur transition vers une consommation plus en adéquation avec le futur de la planète. Bref une certaine solidarité pour les générations futures. Nous sommes les héritiers des générations passées, soyons maintenant solidaires des générations futures !

📖 LIRE - L’Odyssée des gènes – 7 milliards d’années d’histoire de l’humanité révélées par l’ADN écrit par Evelyne Heyer (Flammarion - 2020)