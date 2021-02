Mélanie Bauer nous parle du premier album de notre invitée du jour : "Orages" écrit et composé par Clou. Un album aux sonorités pop-folk et à l'écriture acide.

https://www.youtube.com/watch?v=_AdctGzDcmU&ab_channel=AlexChicharo

En farfouillant sur le net, j’ai trouvé vos premiers pas sur la scène folk, le duo Folk U, une vidéo vue 100 fois avec un son aussi flou que l’image, vous vous accrochez à votre micro à chaque couplet dans une jolie robe rouge, on est en 2013. C’est avant la rencontre avec France Inter, avant le premier EP, mais c’est déjà la direction que vous vous êtes fixée, le chant sera folk, aérien, laissant la place aux arpèges. C’est formidable un premier album, parce qu’il y a toutes ces histoires d’avant dedans et vous malgré votre solide formation au piano, c’est la guitare qui guidera votre voix. La reprise des "Gauloises bleues" sur l'album hommage à Yves Simon, mais aussi la collaboration avec le groupe phare de la folk française des années 2000, Cocoon.

https://www.youtube.com/watch?v=8yQA7VoWcDU&ab_channel=Cocoon-Topic

Le premier album, c’est aussi un parti pris musical sur des chansons qui sont parfois très anciennes, ici, pour vous, le parti pris c’est le choix de votre producteur Dan Levy, moitié de The DO, il est exigeant ce garçon, sûrement pas tous les jours facile, il peaufine votre timbre, tire sur la reverb, mais heureusement respecte vos chansons et ce charme un peu gavroche qui fait votre force.

Il y des mots comme des claques sur ce disque, l’histoire d’une adolescente discrète intimidée par les canons, d’une femme généreuse perplexe face au narcissisme, cette pureté que l’on trouve dans votre voix, elle est aussi là dans les textes.

Ce que vous appelez poétiquement des "Orages", votre solitude face aux agitations des autres, la tempête dans votre tête, c’est ce moment où l’on voit les éclairs et on attend le grondement. Voilà, ce que raconte ce disque.

Oui, il est vivant, ce manège qui tourne dans votre tête, sûrement déçu des mesquineries du quotidien, étouffé par ces mois de vie sans scène, car on peut parler à tort et à travers de votre producteur, ces chansons ce sont les vôtres, paroles et musique, la scène c’est votre espace de communion, seule armée de vos chansons, ça va venir, on l’espère en avril, car c’est là que vous êtes la plus forte, vous savez nous prendre par la main.