La Belgique est à l'honneur avec l'artiste Liesa Van der Aa. Mélanie Bauer nous fait découvrir son univers musical et son style musical très... prolixe qu'elle dévoile dans ses titres.

Elle parle toute seule. C’est étrange… Je vous présente de la Belgique, Anvers, plus précisément, Liesa Van der Aa, Liesa Van der Aa, débute sa carrière en faisant des boucles à son violon début 2010. Liesa, chers amis belges vous la connaissez peut-être car elle est aussi comédienne, connue pour son rôle dans la série télé, Zingaburia, elle est aussi, metteuse en scène pour le théâtre et réalisatrice de films. Mais c’est sa musique qui nous intéresse aujourd’hui. Son histoire commence donc avec son violon, un instrument qu’elle triture seule avec des pédales et des boucles, et qui la mènera jusqu’à l’Olympia en première partie d’Arno, en 2015 avec un triple album concept inspiré du mythe égyptien de la pesée du coeur. Bon, elle fait aussi des reprises, Dalida paroles, paroles, et cette version très personnelle du Night clubbing d’iggy pop que je vous invite à regarder en vidéo sur Studio Brussel, 8 minutes de variation autour du thème

Oui, Liesa Van der Aa, vous l’aurez compris ne fait pas des chansons formatées et scolaires pour passer à la radio. Elle cherche, elle pourchasse le concept, creuse dans les sons pour les sculpter à son image, pour son nouvel album, elle étire les chansons, les destructure, emmène la funk dans l’espace, s’invente une alter égo : Easy Alice. Bon ce n’est pas nouveau de se cacher derrière un personnage, comme David Bowie l’avait fait en son temps avec Ziggy Stardust , mais c’est chic et ça permet de raconter plus d’histoires. Son alter égo, c’est donc, Easy Alice, une bad girl qui fait de la moto, elle est garçonne et n’a peur de personne. Ses musiciens en parlent d’elle, en disant, Alice, c’une très bizarre Kafka au féminin avec beaucoup de problèmes ...

La vie d’Easy Alice, ce n’est pas qu’un disque, c’est aussi un film, en tournage en ce moment même. Car c’est ça la singularité de ce disque, les chansons sont emplies de dialogues et de rebondissements, on ne s’y ennuie jamais. Du collage, du découpage. On y trouve même la recette de la crème glacée. Je vous le disais, pas de morceaux courts. Environ 7 à 9 minutes par chanson. Une richesse incroyable de détails. Bon alors vous me direz, c’est bien trop compliqué, mais, non, il y a même un single, qui sait rester simple, Melody, un titre très Prince, bon, c’est un peu Prince en soucoupe volante sous acide, mais bon, pour moi, c’est un tube. Liesa Van der Aa.

