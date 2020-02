Il est "un peu africain, un peu rock festif, un peu éléctro, un peu rap, un peu tout et n’importe quoi". L'éclectisme et l'envie d'être disruptif caractérise ce groupe de cinq artistes grenoblois au tempérament de feu. Mais chez MPL ça n'est pas qu'une histoire de musique...

Alors eux, ils sont rigolos, je vous présente MPL pour Ma Pauvre Lucette, un groupe de Grenoble, formé en 2012 , Lucette ou Lulu serait le fantôme d’une amie disparue, un membre absent mais omniprésent du groupe, la muse invisible . On pense qu’elle a existé mais on en est pas sûr, car ces cinq artistes et amis de toujours, aiment la mise en scène, ils se sont inventés une légende, celle de quatre musiciens de conservatoire vivant sous l’emprise d’un gourou, gardant précieusement dans une urne les cendres de Lulu. Arthur, le gourou au regard halluciné, un chauve avec une barbe, décide de tout, protège et guide et fait aussi des vidéos loufoques pour mieux nous éclairer, voir nous embrigader…

INFO GOUROU /// IL MANGE DES CENDRES HUMAINES !!! " Les effets sur le cerveau sont incroyables ! "

Ils sont donc 5 1 fantôme, MPL, côté musique, une guitare qui s’inspire des caraïbes, de l’Afrique et du rock, un peu d’electro, du chant parlé, des choeurs, des blagues, un peu tout et n’importe quoi, pourvu que ce soit créatif et récréatif, avec une forme très addictive de naïveté. A leurs débuts, par exemple, ils reprennent le classique de Eminem, "Stan", mais plutôt que de traduire la chanson en français, comme le veut la tradition, non, eux, ils nous racontent la chanson, une belle mise en abîme….

MPL - Stan (Eminem cover)

Bon depuis cette reprise, ils ont fait un bon petit bout de chemin, gagné des tremplins, arpenté les salles avec leur gourou et leur mise en scène des mystères de l’amour et sortent un deuxième album, L’étoile, un disque financé en partie par leurs fans, qui raconte des histoires, à la fois drôles et tendres sur la vie, la mort et toutes sortes de choses.

MPL - Le mystère abyssal

Ils se posent de vraies questions MPL, il y a chez eux cette curiosité des gosses qui se demandent pourquoi le ciel est bleu et si c’est bien la marmotte qui emballe le chocolat, ce pourrait être idiot, mais ce ne l’est pas, c’est tendre et universel, avec cette chouette guitare qui emporte les mélodies au gré des vents à la conquête des sentiments . Ils sont en tournée partout en ce moment et ça vaut vraiment le coup de participer à leur cérémonie musicale.

MPL - Joséphine

Ma Pauvre Lucette sera en concert le 27 mars à La Maroquinerie. Etoile le nouvel album vient de sortir.