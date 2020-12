Mélanie Bauer a fait appel à son ami Tom Fire pour nous apprendre à nous faire un max d'argent sans trop d'effort !

Alors aujourd’hui les pitchounes, avec mon ami le producteur de musique Tom Fire, nous allons t’apprendre à faire une reprise d’un tube de variété des années 80, pour cela, il faut une chanson que tout le monde connaît, une chanteuse célèbre et un très bon ordinateur. Aujourd’hui donc, Charline Vanhoenacker chante pour toi, France Gall !

Ayé Charline chante juste et en rythme, maintenant reste plus qu’à faire la musique, il faut des synthés, des cloches et le savoir faire de Tom Fire.

On écoute le résultat ?

Voilà donc comment on peut gagner plein d’argent en ne prenant aucun risque les pitchounes et maintenant pour de la vraie musique qui fait des efforts mais qui vend beaucoup moins de disque, voici le vrai travail de Tom Fire avec la chanteuse Melissa Laveaux et ce titre Little Cake.