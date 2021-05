Poète et romancier né à Trinidad, Anthony Joseph vient de sortir son septième album studio : pas du rap, pas du slam mais bel et bien de la poésie en six titres jazz. Les riches ne sont vaincus que lorsqu'ils courent pour sauver leur vie. Tout est dit.

Un poète, romancier de l’Afro futurism, né à Trinidad, qui deviendra anglais, Anthony Joseph sort son septième album studio, The Rich Are Only Defeated When Running For Their Lives,Les riches ne sont vaincus que lorsqu'ils courent pour sauver leur vie. Du jazz dans la tradition du spoken word, sur ce nouvel album, six titres de 5 à 10 minutes, qui racontent l’histoire de la diaspora noire, les destins des afro-caribéens débarqués à Londres pour construire dans le smog de la capitale anglaise leur nouvelle maison.

Voilà ce que nous raconte Anthony Joseph : son disque s'inspire des livres de Cyril Lionel Robert James, un intellectuel et militant socialiste, originaire de Trinité-et-Tobago aux Antilles, qui œuvra pour l'indépendance de son pays, pour la révolution prolétarienne, auteur d' une étude sur celle de Saint-Domingue et d' une pièce de théâtre sur la vie du Héros de la française, Toussaint Louverture. Sur ce disque hommage aussi au poète et journaliste Jamaïcain Anthony McNeill, décédé en 1996 dont la vie fut baignée d'alcool de drogue et de jazz...

Alors ce n’est pas un disque pour toutes les oreilles, on est parfois free jazz, avec des improvisations difficiles à avaler pour les non initiés et si on ne comprend pas la beauté des textes en anglais, on peut se lasser de cette poésie scandée. En revanche, pour ceux qui aiment le jazz moderne, l’ethio jazz et qui se laissent prendre, par ce genre ancêtre du rap, le spoken word, la qualité et l'exigence de ce disque, seront à la hauteur de vos espérances. Du jazz politique, militant, progressif, mémoire et conscience d’une Angleterre ignorée.

Enfin sur ce nouvel album d'Anthony Joseph, on découvre le poète barbadien Edward Kamau Brathwait, fondateur du Caribbean Artists Movement durant les années 70, au croisement de la littérature, de la musique et d'une vaste réflexion sur l'histoire des migrations des peuples africains.

Voilà, il est riche ce septième album studio, d'anthony Joseph The Rich Are Only Defeated When Running For Their Lives, au croisement des arts et du militantisme. Un disque important et élitiste qui reste un bel exercice de jazz.