Retour à la réalité après une grosse semaine de vacances, avec vous Théodore, et un gentil cadeau pour me remettre les yeux et les oreilles à flot, votre dernier clip, “Comme ça”...

Votre premier album s’appelle donc, Drapeau blanc. On y retrouve quelques moments de Drapeau noir, mais il n’y a pas que de la trêve et des plages de rêve, dans ce disque, il y a surtout ce constat que fait chaque nouvelle génération en regardant la précédente : Alors, c’est ça la vie d’adulte, la destruction, l'égoïsme et la violence ? Cette question qui revient sans cesse à 20 ans, comme une fatalité qui inspire à chaque génération sa poésie.

Et comme à chaque fois, à ce cri du cœur et de l’âme, les adultes répondent... ce n’est pas de la musique, ce que tu fais mon petit ingrat, tu fais du bruit, ça te passera quand tu seras grand.

L’âge rend sourd, c’est bien connu, il est pourtant grand temps d’écouter la musique de nos enfants…