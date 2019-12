Bon, je ne vais pas vous mentir, la variété c’est pas trop mon truc. Je me sens à l'aise de le dire devant vous, Gims, parce que mon opinion sur votre musique vous vous en tapez le coquillard, ça ne va rien changer à vos millions de disques vendus et à vos stades de France remplis de fans.

C’est quoi un grand artiste de variété ? Et bien, c’est quelqu’un qui rassemble, une sorte de vampire de l’air du temps, capable de synthétiser son époque et de devenir un marqueur temps de sa génération, comme Johnny et les blousons noirs, Aznavour et les catastrophes naturelles, Sardou et le bon temps des colonies. Les grands artistes de variété, sont intouchables car ils sont les voix de leur génération.

Il y a quelques semaines, j’ai demandé à de jeunes collégiens de 13 ans, quel était pour eux la définition d’un artiste, ils m’ont répondu en cœur, Maître Gims, quand je leur ai demandé pourquoi, ils m’ont dit, parce qu’il a souffert et qu’il s’en est sorti grâce à la musique.

Voilà, au-delà des chansons, Gims représente l’espoir pour une génération qui se sent sacrifiée, des gamins qui se disent que l’école ça ne sert à rien, que c’est un truc pour les riches. Une génération caricaturée, manipulée par des publicitaires qui leur vendent des rêves de bling bling en toc qu’ils se payent à grand frais en se demandant pourquoi ça ne les rend pas heureux, ces gamins ce qu’ils trouvent grâce à Ghandi, c’est une sincérité.

Bon alors ce serait vraiment injuste de réduire Gims à un ascenseur social, on ne peut pas lui enlever ça, Maître Gims avant d’être Gims, était déjà un formidable rappeur avec "Sexion d’assaut" puis en solo.

Mais avec le temps, et à force de travail, Gims est devenu une très grande voix. On ne peut plus dire aujourd’hui de lui qu’il soit simplement un rappeur, comme d’autres artistes de sa génération, je pense à Drake par exemple, il est devenu un chanteur de pop internationale.

Il le prouve avec Décennie, trois disques, une cinquantaine de chansons, une véritable évolution artistique, qui part de l’urbain, pour toucher l’universel, comme en son temps, son père avec Papa Wemba, embrassait la sono mondiale.

Bon, après faut pas pousser, je reste moi-même, je ne vais pas me taper les trois albums tous les jours en pleurant sur sa vie sentimentale de garçon sensible et incompris, non… Je ne vous consolerai pas de tous vos grands chagrins. Mais ce que je peux vous affirmer en vous regardant droit dans les yeux, Ghandi, c’est que vous êtes un très grand chanteur de variété.