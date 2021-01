Mélanie Bauer vous propose un nouvel exercice de construction de chanson avec le producteur Tom Fire !

Alors pour ce nouvel exercice de construction de chanson avec le producteur Tom Fire, nous sommes parti cette fois de la voix de Thomas Croisière qui bien évidemment, nous a chanté du Sardou et comme son interprétation a cappella était presque parfaite, nous nous sommes surtout concentré sur la musique.

Part 1 : premier couplet croisière chante sardou

Voilà, une première étape assez facile pour Tom Fire sur le premier couplet, alors pour corser un peu l’affaire, sur le deuxième couplet, on a mis la barre un peu plus haut, on a décidé d’en faire un morceau bien sombre de rap sur un mec qui harcèle une femme dans la rue…

Part 2 : #musictoo

Bah oui, le titre s’y prête, alors on y va, on met bien les pieds dans le plat !!!

Part 3 : En trap

Oui, c’est bien et pour le résultat, voilà, premier couplet Sardou, deuxième couplet musique de jeune, Michel, c’est pour toi !