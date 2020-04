"Tafelmuzik Means More When You’re Alone", The Dandy Wahrols 4 heures de musique pour la bonne cause

Vous connaissez la Tafelmuzik ? Ah … Oui, c’est vrai, je suis toute seule … Non, vous ne connaissez pas ? La tafelmusik, c’est ce qu’on appelle de la Musique de table des œuvres composées aux xvie et xviie siècles pour accompagner les fêtes et les banquets. C’est ce qui inspire le groupe américain The Dandy Wharols de la ville de hipster américaine, Portland, pour un album prémonitoire sorti le 2 avril "Tafelmuzik Means More When You’re Alone", Tafelmuzik a plus de sens si vous êtes seuls.

Et seul nous le sommes alors un disque de 4h qui commence par un titre de 36 minutes, qui s’appelle “ it's the end of the world as we know it, and i feel bored…” C’est la fin du monde et je m’ennuie, ce ne peut-être que du génie.

Hommage à REM, et leur fameuse End of The world, cette plage musicale n’est que le début d’un long voyage instrumental, enregistré avec des instruments bidouillés, inventés et retrouvé dans le studio du 1000 m2 du groupe de Courtney Taylor-Taylor. The Dandy Warhols, sort cet album en numérique sur Bandcamp pour 11 dollars avec un dollar reversé à l'association Sweet Relief Musicians, qui aide les artistes dans le besoin durant cette période de fin du monde.

J’ai choisi pour vous les amis un extrait du morceau Zia Rolls Another, le titre préféré de Taylor-Taylor une pièce qui me rappelle les fins de soirée karaoké en tournée Par Jupitour … Quand on se postillonnait avec joie entre ami , un morceau qu’il décrit comme l’histoire "un vieux français bourru (qui essaye) de draguer une jeune poulette". No comment.