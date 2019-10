J’avais envie aujourd’hui de revenir sur un disque sorti il y a un mois, "Corpse Flower de Mike Patton et Jean-Claude Vannier, la rencontre entre la France et l’Amérique, le rock et la chanson, le baby boomer et la génération X. Bref : un disque de vieux.

Alors Mike Patton, c’est Faith No More, le rock musclé des années 90 avec des tubes plus ou moins dépressifs comme par exemple, cette chanson Easy, que vous avez forcément entendu à la radio si vous êtes né au siècle dernier.

Faith No More - Easy

Ici on est en 1992, le chanteur Mike Patton à 24 ans, il met des shorts à mi-cuisse, porte fièrement le bouc et il est la star de ce qu’on appelait à l’époque la fusion, un mélange de heavy metal, de funk et de balades romantique avec d’interminables solos de guitare comme celui ci...

Le groupe split en 1998, juste avant le nouveau siècle qui enterre la fusion, le rock et le bouc, pour de nouveaux territoires plus électroniques.

Bref, de l’autre côté de cette collaboration multi-générationnelle, il y a Jean Claude Vannier, star des arrangements à la française, avec notamment la Ballade de Mélodie Nelson, l’album culte écrit avec Gainsbourg, mais aussi Johnny, Dalida, Polnareff, et ma préférée, Brigitte Fontaine pour laquelle il compose "Il pleut", la plus belle à mon goût de toutes les chansons du monde.

Bon, donc, Mike Patton et Jean-Claude Vannier se rencontrent lors d’une rétrospective Gainsbourg aux Etats-Unis et joie du nouveau siècle et de la technologie, débutent un ping pong de création, Vannier envoie des mélodies, Patton, vocalise et les chansons prennent forme. Le langage universel de la musique, ça vaudrait le coup de l’analyser, cette mélodie du discours …

Alors, il plane sur ces chansons, des fantômes de Bonnie and Clyde, de Gainsbarre à l’humour noir, et aussi d’Oscar Wilde, la désillusion de la génération X, porté par un romantisme des cordes à la française, le compliqué pour ne pas faire simple, des musiciens extraordinaires, d’ici et de Amérique, pour des morceaux qui s’expriment et ne cherchent pas à plaire.

C’est viril comme du cash, sombre comme du Cave, patient comme du Waits, avec cette humilité que l’on ne connait que chez les grands artistes, Mike Patton et Jean-Claude Vannier… Parce qu’au fond les chansons d’amour sont toujours les mêmes...

Mike Patton et Jean-Claude Vannier, Corpse Flower, Ipecac Records