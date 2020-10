"oh bah c'est pas commun une femme qui..." voilà le genre de phrase que Pomme et les artistes de se générations ne devraient plus entendre

Cette nouvelle génération donc, celle de Pomme, change complètement la donne, elle ne dit pas merci, elle dit, je ne suis pas une femme, je suis toutes les femmes, tous les hommes et aussi ni l’un, ni l’autre.

Pomme venait de sortir une réédition de l'album Les failles, nommé aux Victoires de la musique en février dernier

"Les failles cachées", avec des surprises et toujours cet équilibre troublant entre appétit de vie et mélancolie, comme un soleil d’hiver qui réchaufferait nos petits cœurs encore un peu trop carapacés dans nos doudounes.