Izia a composé et enregistré cet album à Calvi, la base de son enfance. Au détour de titres évoquant la mort de son père, sa maternité, son hypersensibilité, elle y traite également de la secte Boko Haram, "un thème lourd" selon ses termes, "sur une musique joyeuse et entraînante".

Izia Higelin © Getty

Ce quatrième album prolonge ses expérimentations musicales, déjà débutées en 2009 avec son premier album Izia couronné par une Victoire de la Musique (Révélation scène en 2010). Ont suivi ensuite deux autres albums : So Much Trouble en 2011 et La Vague en 2015.

Enfant, Izia aimait imiter les grandes chanteuses, de Britney à Marylin Monroe et faisait des spectacles devant ses parents. Citadelle est son 4eme album et le 2eme orienté électro.

Izia a collaboré avec Jeanne Added et Dominique A pour ce nouvel album. Elle les considère un peu comme ses parrains et marraines de la musique.

