Voici le dernier coup de cœur musical de Mélanie Bauer !

Présentée au Late Night Show de la télévision irlandaise en septembre dernier, souvenez vous de son nom, Denise Chiala, toute jeune rappeuse de 27 ans originaire du Zimbabwe, énorme coup de cœur de ce début d’année.

Chaila quitte la Zambie avec ses parents à sept ans pour l’Irlande, son père y est recruté en neurologie, un super docteur pas super enchanté de voir sa fille ainée, Denise abandonner ses études de sciences politiques pour une carrière de rappeuse. Mais elle tient bon et en deux ans, depuis son premier disque Duel Citizenship, en janvier 2019 , elle ne fait que briller dans les charts et sur les radios, revers de la médaille, elle déchaine aussi les haines sur les réseaux sociaux, Denise Chaila est la cible préférée des cochons de l'extrême droite, faut dire qu’elle est tranchante, courageuse et belle comme un mannequin haute couture …

Courageuse, Denise, c’est d’ailleurs l’inspiration de son dernier disque, il s'appelle, Go Bravely, 11 titres la fleur au fusil ! En interview, elle explique qu’être une femme noire en Irlande, ce n’est pas une provocation qui bouscule les frileux du système, les radins de la croissance, c’est plus grave que ça, pour les racistes là bas, être noir, c’est avant tout une atteinte à leur identité de blanc. Bam. Tout est dit. Et puis, elle a toutes les qualités pour me plaire, elle a ce flow british qui swingue avec élégance, des boucles de pianos et de guitares comme il faut et puis, cerise sur le gâteau, elle se bat depuis l’adolescence contre la dépression. Parfait.

Bon, voilà, évidemment pas de concerts en vue, mais pas mal de vidéos de live à fouiner sur les écrans, des titres à écouter sur les plateformes de streaming, et un nouveau single egotrip hyper efficace, que je vous offre de ce pas, Eanso, Denise Chaila.