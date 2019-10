Mélanie, est la daronne d'une enfant adulte, une femme qui trébuche sur les mots des jeunes et pas que sur leur vocabulaire, leurs angoisses aussi. Mais Mélanie est une ieuve branchée.

"Ces petits cons, en plus d'être jeunes et de faire du rap complètement différent du notre, ils se permettent d'être d'excellents musiciens. Mais ou va le monde ? et puis ils font deux mètres. Ils se trouvent vieux alors qu'ils n'ont même pas 30 ans. Ils nous font chialer quand ils touchent la mort avec leurs grands yeux innocents."