girl in red, cette jeune femme norvégienne cumulant plus d'un milliard d'écoutes sur spotify, s'élève aujourd'hui comme l'une des voix les plus importantes de la indie pop queer alternative. A l'aube de la sortie de son premier album (30 avril 2021), Mélanie Bauer nous en dit plus sur cette icône générationnelle.

C'est le problème avec le rock dès qu'on le croit enterré, il revient toujours nous mordre les oreilles, avec son agressivité de zombie. La nouvelle coqueluche rock’n’roll sort bientôt son premier album et s’appelle “Girl in Red”. Elle nous vient de Norvège et même si l’album ne sort que dans un mois, il fallait que je vous en parle vite parce que Marie Ulven Ringheim, grande blonde percée à bonnet, fait déjà partout sensation dans la presse, elle est nominée de tous les awards, elle est gigantesque sur la scène musicale avec juste quelques singles, des chansons qui se streament à 16 millions d’écoute par semaine, des titres avec lesquels elle dépasse à ce jour le billion de clic sur les plateformes. Ah oui, il était temps d’en parler ! Son dernier coup, c’est une reprise de The Weeknd, le rapeur R’n’B déprimé du Canada, vous connaissez probablement notamment avec ce tube, “Save your tears”, il sonne comme ça.

C’est mielleux, c’est synthétique, c’est un tube. Et bien voilà, ce qu’elle en fait avec son groupe, la jeune Marie à seulement 21 ans, un truc tout simple de guitare porté par son énergie d’icone queer, chanteuse de rock. C’est punk, c’est pop et c’est irrésistible. A voir sur Youtube en session live. Ecoutez.

https://www.youtube.com/watch?v=VCRA4OT5iaE&ab_channel=NRKP3

Elle est choupinou, on a envie de lui cuisiner des pâtes végan sans gluten. Alors évidemment, elle est pas top, top, bien dans ses baskets, malgré une enfance assez ordinaire avec des parents divorcés et un papa flic. Marie souffre, elle se sent seule et incomprise, c’est pour ça qu’elle écrit des chansons dans sa chambre, elle explique que ça lui libère de la dopamine. De la Catharsis, pour cette jeune fille pas comme les autres, qui défoule sa vie amoureuse compliquée en composant des chansons souvent introverties et parfois des titres match de boxe comme ce : “You Stupid Bitch”.

https://www.promojukebox.com/download/rcfu/25eef242d86967c7298fa4d4be2da6ad?autoplayaudio=1&firstaudioid=5

Alors, évidemment, on la compare beaucoup à Billie Eilish, qui soit dit en passant est fan de Girl in Red, elles ont d’ailleurs le même producteur, un garçon qui a du nez et de l’oreille le producteur Finneas, qui n’est autre que le frère de Billie Eilish, un blondinet assez malin, qui a composé entre autre le titre “No Time To Die” pour la B.O. du prochain “James Bond”, avec Finneas donc, Marie a déjà sorti le premier single de ce premier album de Girl in red, exploser les vues sur le net, avec le titre Serotonin. Quant à l’album, "if i could make it go quiet” il sort le 30 avril, tire plus vers la pop mélancolique que vers le rock, ambiance New Wave de jeune, pas mal de titres composé au piano plutôt qu’à la guitare, mais l’ensemble est plein de fraîcheur et d’énergie. Girl In Red, Serotonin.

https://www.youtube.com/watch?v=wehVzQt4Czg&ab_channel=girlinred