Ride a sorti son dernier album, "This is not a safe place" le 16 août 2019.

De l’Angleterre, le pays des pop stars, qui les élève dès l’adolescence au pub pour les propulser à peine en âge de boire, en tournée tout autour du monde…. Ride, quatre garçons d’Oxford, à ¾ d’heure de Londres, dont deux en école d’art qui signent à 19 ans, en 1989 sur le label d'Alan McGee Creation Records. Alors… Creation Records à l’époque, c’est le renouveau du rock anglais, le label des débuts de Jesus and Mary Chain et de Primal Scream…. Mais revenons à nos Ride, imaginez vous être rock star à 18 ans d'un genre musical qui consiste à jouer de la guitare en regardant ses chaussures, avec vos longs cheveux qui cachent vos beaux yeux bleus pour chanter vos amours brisés par tant de succès, avec tout le romantisme de la jeunesse qui se sait sexy et immortelle…