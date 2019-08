!!! (Chk, Chk, Chk), danse sans être joyeux, niais ou pop. Ils ont l’énergie du rock et la puissance de la musique électronique, un parfait miroir de l’héritage du son des années 90’s, qui mélangeait la new wave, aux nouvelles technologies utilisées par les DJ et les producteur pour les clubs.

Je ne sais pas où vous en êtes vous dans l’espace temps, mais moi la nostalgie des années 80’s, je n’en peux plus. On a la sensation quand on écoute les FM que le temps s’est arrêté pile au moment où on inventait la techno, le rap et le rock garage des années 90.

Alors ça … des tubes débiles des années 80, on en subit plein, à croire que ces 45 tours du Top 50, ont tellement révolutionné la musique que l’on doit se les taper encore et encore 40 ans plus tard. Non, mais ça rend fou… C’est comme si ma jeunesse n’avait jamais existé, que l'on soit passé de 1990 à 2010 comme ça sans un tube suffisamment mémorable pour passer à la radio.

Heureusement, il y a des artistes de ma génération qui résistent, les New Yorkais de Chk Chk Chk, par exemple, ils sortent leur 8e album sur le label de dance intelligente, Warp dans deux jours. !!! (Chk, Chk, Chk), ce sont simplement trois point d’exclamation, un groupe qui débute en 1995, en inventant un nouveau son, le dance punk...