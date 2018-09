.... il y a Mélanie Bauer ! Petite sélection pour votre week-end

Deux ans après sa disparition, Anna Calvi, Jeanne Added, Laetitia Saadi, Soap and Skin reprennent Blackstar, l'ultime album de David Bowie, paru quelques jours avant sa disparition.

Au dessus des violences ordinaires de l'humain, il y a la mort. On est tous, tout petit devant la mort. Alors on la joue avec des choeurs, on écrit des requiems. Comme Agar Agar avec The dog and the Future

Au dessus des violences ordinaires de l'humain, il y a l'extravagance. Imaginez une femme enceinte jusqu'aux oreilles qui chante dans une crypte, avec jusste un slip et un manteau de fourrure.

Au dessus des violences ordinaires de l'humain, il y a l'humour. Bancal Chéri à voir en concert le 5 octobre au Pan Piper