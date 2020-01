Il est possible que ses séjours au Canada et son goût pour la folk l’aient guidée vers cette élégance des mots et puis aussi son choix de collaborateur, le pétillant Albin de la Simone, formidable chanteur et producteur de la scène française, qui partage avec Pomme une habileté à exprimer le sentiment avec pudeur.

Claire a 23 ans. Je suis bluffée par cette nouvelle génération de femmes, je ne sais pas vous, Juliette ou Charline, mais je ne compte plus le nombre de fois où j’ai entendu la phrase "oh bah c'est pas commun une femme qui ..." dans la bouche d’un homme qui cherchait à me faire un compliment sur mon travail, ce moment gênant où on se sent obligé de répondre, merci, alors que l’on pense très fort.

A qui la faute si c’est pas commun une femme qui ... grosse nouille ! Cette nouvelle génération donc, celle de Pomme, change complètement la donne, elle ne dit pas merci, elle dit, je ne suis pas une femme, je suis toutes les femmes, tous les hommes et aussi ni l’un, ni l’autre.

Pomme, telle une mère névrotique (il n’y a rien de plus fou qu’une maman), célèbre le succès de son deuxième enfant, Les Failles, nommé aux Victoires de la musique, en février, en lui offrant son premier lifting, une réédition améliorée en février.

"Les failles cachées", avec des surprises et toujours cet équilibre troublant entre appétit de vie et mélancolie, comme un soleil d’hiver qui réchaufferait nos petits cœurs encore un peu trop carapacés dans nos doudounes.