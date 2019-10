Alors pour bien comprendre la recherche musicale de Raphaële Lannadère, il faut d’abord vous présenter quelques personnes clés de sa vie d’artiste, à commencer par Martina Catella, professeure de chant et musicologue des Glotte-Trotters, artiste qui analyse et communique sa passion de la voix avec humour et virtuosité.

Martina Catella, est la mère de Babx, chanteur, compositeur, pianiste, formidable personne toute en sensibilité, qui espionne, dès l’enfance, planqué sous le piano, les chanteuses en devenir et les harmonies à venir….

Babx, le complice de toujours de Raphaële, dès son premier EP et son premier album, Initiale, celui qui lui donne sa lettre de noblesse L, Babx avec lequel on fume des cigarettes en écoutant Barbara ...

Oui, c’est une saloperie la cigarette, mais ça donne une prestance, ça nous rapproche de la belle époque où l’on se détruisait la santé en se disant que la vie était courte et qu’il fallait en profiter pour crever jeune.

L’autre personne à connaître, celle qui plane sur la carrière de L, c’est Barbara. Oui. Parce quand on parle de chanson, il y a toujours Brel, Brassens, Ferré ou Barbara. Raphaële, porte dès ses débuts l’étiquette Barbara collée à la peau. Une filiation qui lui va bien. Babx, Barbara et donc tout naturellement, ce nouveau spectacle, avec Thomas Jolly, Un jardin de silence qui explore la face heureuse de la chanteuse jusqu’au 3 novembre à Paris à la Scala. On en a longuement parlé tout à l’heure….

Raphaële est donc une chanteuse sociable qui accueille aussi bien les morts que les vivants, pour de la chanson au sens noble du terme, celui de l’artisanat du verbe, de la connaissance de soi et de l’amour des autres, comme ici, avec son titre "Orlando", hommage aux victimes de l’attentat homophobe américain de 2016 dans une boite de nuit, avec ici, d’autres voix clés de la vie de L. : Jeanne Added, Sandra Nkake, Camélia Jordana...