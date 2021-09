La vie c’est pas facile,on vénère les héros, les escrocs, on se rassure d’être moins losers que les perdants des télé réalité, mais souvent, on oublie la poésie. Heureusement, il a des voix tangentes, des artistes qui embrassent l’échec de toute sa beauté comme Marc Nammour et Loic Lantoine.

Ouille ! Ouille ! Ouille ! La vie c’est pas facile, c’est du beau scénario pour la fiction, les frictions,on vénère les héros, les escrocs, on se rassure d’être moins losers que les perdants des télé réalité, mais avec tout cela, souvent, on oublie la poésie. Heureusement, il a des voix tangentes, des artistes qui embrassent l’échec de toute sa beauté comme ici, Marc Nammour et Loic Lantoine avec les musiciens de la canaille, sur le disque Fiers et tremblant.