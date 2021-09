Ce matin, Morgane nous parle de La Vengeance au triple galop!

Izia, Audrey, je ne vous aime pas, mais j’adore le projet !

Ah bah moi c’est un titre de film qui me parle. La vengeance déjà, c’est un sentiment que je connais. La vengeance est un plat que je mange froid, chaud, en salade, en tartare, tout ! Un petit tataki de ressentiment à table avec ton ex, il n'y a rien de meilleur. C’est merveilleux de se venger, j’en ai marre de cette grande époque de la noblesse du pardon. Genre “nia nia nia celui qui t’as blessé c’est parce qu’il était pas heureux lui-même“ MAIS DE LA MERDE ! Les gens sont lâches et ils excusent ça en citant les accords toltèques “nia nia faut pas prendre les choses personnellement“ ET BAH SI ! Izia et Audrey pourraient se dire “non mais elle nous aime bien au fond c’est juste le thème de la chronique“, mais elles savent qu’au fond, elles se mentent. Et puis on peut faire deux choses à la fois : Moi je suis tout à fait capable de pardonner à quelqu’un tout en brûlant sa maison. Ça demande juste un peu d’abnégation et 1 litre d’essence.

C’est trop bien la vengeance, faut pas hésiter ! Arrêtons avec ces bêtises de grandeur d’âme, pour avoir de la grandeur d’âme, encore faut-il être grand et avoir une âme. et du coup on comprend tout de suite mieux Nagui. Puis ça occupe de fomenter des plans pour se venger de quelqu’un, pendant que t’es en train de conspirer dans ton coin, t’es pas dans une soirée en train de donner ton avis sur le Pass Sanitaire à quelqu’un qui n’en a rien à foutre.

Donc la vengeance ça me parle mais si en plus elle est au triple galop, la c’est la cerise. Parce qu’en 12 ans d’équitation, j’ai eu le temps d’en monter des plans dans ma tête. Parce que ceux qui ont fait de l’équitation en club savent très bien que le triple galop c’est une fois par an ! Que le reste du temps c’est le mercredi après midi à te faire des ampoules au mains pour empêcher Bretzel d’aller bouffer l’herbe sur le côté de la barrière. Des samedis matins à se demander si c’est possible d’être monitrice d’équitation et non-fumeuse. Parce que les monitrices d'équitation, c’est trois choses : L’amour des équidés, les Winstons sans filtres et les doudounes sans manches. Putain Daniel, mais va chroniquer sur Equidia ! C’est eux ta famille ! Après j’ai arrêté l’équitation par lassitude. Pas de moi. Mais du cheval.

