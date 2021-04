Morgane Cadignan n'aime pas les comédiens Pierre Deladonchamps et Cristiana Reali, invités dans la Bande Originale pour le festival "Paroles citoyennes".

Cristiana, Pierre, je ne vous aime pas. Je vous déteste, j’en peux plus... "Paroles Citoyennes" c’est encore un festival en ligne. Et moi je voulais y aller en vrai, parce qu’aller à des Festivals qui mêlent des lectures, des représentations, des rencontres, c’est toujours des soirées où je me dis : au moins ce soir je ne finirai pas bourrée. Normalement, c’est même l’occasion de m’acheter une crédibilité et de faire croire à tout le monde que je comprends ce que je regarde. Là, si c’est pour faire la même chose de mon canapé… Autant regarder "Tenet".

On l’a dit, le thème de cette quatrième édition du festival c’est “A La Recherche De Nos Héros ?“ et j’ai la réponse, ils ne sont pas autour de la table... En revanche c’est vrai que nous avons désespérément besoin de héros. C’est clair. Moi je suis même à un point où j’ai désespérément besoin d’héroïne. Malheureusement, je ne parle pas de héros au féminin. Je parle de l’alternative au sucre que Leïla nous fourre dans ses cookies. En même temps, le thème d’un festival qui s’appelle “Héroïne au quotidien”, tu te fais une petite cure de céleri avant d’y aller.

Et les héros du quotidien on a besoin de les mettre en lumière... Parce que les grands hommes, tout le monde les connaît, mais sortez-moi la biographie du mec qui a inventé le mode “Non lu“ sur les messages privés Instagram ! Je veux remercier la personne de l’ombre grâce à qui, quand un mec m’envoie “Alors ça va la Miss?“ je peux faire comme si je n’avais pas vu le message.

Mais le dernier héros que j’ai rencontré, je vais vous dire franchement : c’était moi ! Comme m’a dit un jour une grande dame à une compétition de natation : “A un moment, si personne ne veut te remettre de médailles, faut te les remettre à toi-même“. Cette grande dame ? C’était moi. Parce que parfois la noblesse à la piscine, c’est pas d’être le plus rapide, c’est pas d’être le meilleur nageur : c’est d’aller faire une sieste sur la grille d’aspiration pour laisser les autres briller.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !