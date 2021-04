Morgane Cadignan n'aime pas la comédienne et réalisatrice Aïssa Maïga, invitée dans la Bande Originale pour le Festival International du Film de Femmes de Créteil.

Aïssa Maïga je ne vous aime pas, et franchement j’ai dû bien fouiller dans votre biographie pour trouver une raison de ne pas vous aimer. Ça devient de plus en plus poussé les fouilles là... En fait il fallait me le dire hein, si j’étais archéologue. Franchement Aïssa, c’est bien de mener une petite carrière mais entre deux films, n’hésitez surtout pas à me faciliter la vie. Je pourrais par exemple ne pas vous aimer en raison de votre discours aux César, il y a deux ans, appelant à plus de mixité et de couleurs dans le cinéma, mais comme je ne suis pas un hater de Konbini.com et que j'ai une vie, il va falloir que je trouve autre chose.

Franchement, j’ai lu que vous aviez reçu pas mal de menaces et de commentaires négatifs à la suite de cette intervention, mais ne vous inquiétez pas, on était beaucoup à vous soutenir aussi. Ma grande tante m’a appelée le lendemain et m'a dit : “Je ne comprends pas pourquoi les gens sont aussi méchants. Je ne comprends pas pourquoi on la critique à ce point sur ce discours tellement juste, alors qu’il y avait tant à dire sur la robe.” Elle vous soutient mais ça reste une connasse, hein. Ma tante je pense que si elle avait Rosa Parks devant elle, elle lui dirait : “Alors oui, c’est bien mais elle n’a pas validé sa Navigo, c’est 50€ si je ne m’abuse !" Elle aurait critiqué Malcolm X sur sa monture de ses lunettes donc il ne faut pas le prendre personnellement.

Aïssa, en 2018 vous initiez l’ouvrage collectif « Noire n’est pas mon métier », dans lequel 16 comédiennes dénoncent le racisme dans le cinéma. Et c’était tellement puissant comme démarche que j’aurais adoré me joindre à vous, malheureusement “Comédienne n’est pas mon métier“. Pareil, je ne peux pas vous attaquer sur le festival dont vous venez nous parler aujourd’hui : le festival international du film de femmes de Créteil qui va se dérouler en ligne.

Le programme est assez complet et j’aurais adoré y participer, malheureusement, aller à Créteil, même via Internet, c’est au-dessus de mes forces. Moi je suis militante mais faut pas trop me demander de militer à l'extérieur de chez moi. Je fais du militantisme intérieur quoi. S'il faut balancer un carré de couleur sur Instagram vraiment je suis votre homme, s'il faut commencer à aller marcher dans une manif… La dernière fois, j’ai fait la marche pour le climat en scooter… Elle n'était pas contente Juliette Binoche.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !