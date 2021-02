Morgane Cadignan n'aime pas l'illusionniste Eric Antoine, parce que s'il y a bien deux choses qui l’angoissent dans la vie, ce sont les prénoms composés et la magie.

Eric Antoine je ne vous aime pas. S'il y a bien deux choses qui m’angoissent dans la vie, ce sont les prénoms composés et la magie. Heureusement que Claude François est mort et qu’Hugo Clément est nul aux cartes parce que j’étais à deux doigts... En plus avec Jean-Michel Blanquer qui transforme les promesses en vent, ce sont les profs qui se retrouvent à devoir faire de la magie derrière.

En plus je suis un peu une traumatisée de la magie : quand j’étais petite, mes parents m’ont offert un kit de magie et j’ai fait un petit spectacle le soir de Noël, et abracadabra, j’ai réussi à faire disparaître la fierté de leurs regards.

A propos de regards et de fierté, vous avez participé en 2006 à "La France a un incroyable talent", émission qui au fil des années aurait pu se rebaptiser “La France a un incroyable talent pour caler 19 coupures pubs sur une seule émission.“ De mémoire, ce n’est pas vous qui avez gagné cette année-là, vous aviez dû vous faire voler la coupe par une troupe de danse avec un jeu de mot dans le nom, chaque année c’est la même histoire. Genre “Les Danses avec les tsars“, une troupe de nobles russes déchus qui font du break dance sur de l’électro-polka .

Il y a aussi à tous les coups l’enfant de 7 ans qui chante de l’Opéra et qui n’a pas été retenu pour "les Prodiges" sur France 2. Trop de talents dans ce pays, et ils tiennent pas tous autour de cette table. Je parle pour moi hein.

Parfois ça varie un peu dans cette émission, il y a aussi des meufs de 12 ans qui font des acrobaties pas possibles sur un drap suspendu à 20 mètres du sol. Toutes ces fois où j'ai sauvé Fanny Ruwet de la pendaison, franchement on aurait pu monter un numéro et chopper un Golden Buzzer. D’ailleurs répondez moi en commentaire mais suis-je la seule à me mettre des compils de Golden Buzzer sur Youtube pour pleurer ? C’est comme les vidéos de soldats américains qui surprennent leurs proches en rentrant chez eux, avec une musique de Sam Smith derrière. Ca marche à chaque fois.

