François Hollande je ne vous aime pas.

Enfin si je vous aime maintenant que vous n’êtes plus président. Maintenant que c’est Emmanuel Macron qui dort dans votre ancien lit je vous aime d’autant plus.

C’est comme quand t’as un rhume et que tu te dis « En fait c’était bien de respirer par le nez avant mais je m’en rendais pas compte ».

Bah vous c’est pareil. Maintenant que les gens ne respirent plus, on se dit que par le nez ça allait. ET BIM PAMPHLET POLITIQUE.

Bah ouais pendant que certains se la coulent douce moi j’ai passé mes vacances à lire Marx. Enfin j’ai lu une page de Marx le lundi puis après j’ai vu qu’ils repassaient tous les « Pirates des Caraïbes » sur W9 du coup j’ai lâché.

Écoutez en ce moment j’ai plus besoin du « Secret du Black Pearl » que du secret de l'accumulation primitive.

C’est bien d’être cultivé mais vu le climat on a besoin de se divertir : Bah c’est vrai, Leïla, entre Léon Blum ou Orlando Bloom ? Deux moustaches de choix mais il y en a un qui a un bateau. C’est vite vu.

De toute façon tant pis, je suis déjà trop vieille pour faire des études de présidente donc autant pas me lancer et regarder des films : Qu’est ce tu veux que je foute dans l’Elysée moi, déjà dans mon appart de 35 mètres carré, j’ai du mal à gérer les courants d’airs. Après l’Elysée en terme de mètres carré c’est fou ! Perso chez moi je peux pas traverser une pièce sans faire tomber une plante, bon bah là, quand t’as oublié un truc dans ta chambre t’y retournes en trottinette électrique, ou tu abandonnes l’objet par flemme. Danielle Mitterrand elle a oublié un maillot de bain dans une chambre, elle a jamais eu la foi de retourner le prendre, elle a dit “Si je veux marcher je fais Saint Jacques De Compostelle sous acide”. C'était ça aussi Danielle : La bonne déglingue !

Puis je me connais, moi présidente, ça finira en Laser Game avec Guillermo dans les jardins de Matignon et on laissera crever la France. Ah oui je vous ai pas dit, Guillermo Guiz sera mon premier ministre. Parce que croyez-moi que si il y a une pandémie mondiale pendant mon quinquennat avec Guy en premier ministre on est tous confiné à la première minute de doute et en 3 jours l’affaire elle est réglée !

