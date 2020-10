Morgane pense qu’elle aussi elle s’y connait en sciences, enfin, quoique…

Hubert Reeves je ne vous aime pas pour une multitude de raisons.

Déjà parce que vous êtes astrophysicien et que je trouve ça absolument génial. Et que du coup je me dis que humoriste c’est nul. Enfin c’est bien, mais je peux pas expliquer le monde aux gens. “Hey tu crois qu’il y aura une dixième planète ?“ “Je sais pas mais je peux te dire pourquoi j’aime pas Melanie Doutey“ SUPER.

Moi quand je vous ai vu dans les couloirs je me suis dit “On reçoit le père Noël“ et déjà là j’étais contente mais alors là ! C’est encore mieux !

C’est rare d’être à la table d’un astrophysicien, surtout quand on a un bac Sciences et techniques de la gestion comme moi. Croyez-moi dans cet intitulé de bac le mot “science“ est clairement un mensonge. Le seul truc dont je me souviens c’est du mot “Bec Bunsen“ que je trouve très rigolo. Vous vous souvenez des cours de physique avec les tubes à essais là ? Précipité bleu, précipité rouge, précipité de toutes les couleurs, précipitez-vous vers la sortie avant que tout pète oui !! On s’est surtout tous précipités chez Pôle Emploi ouais.

Le seul autre astrophysicien que je connais c’est Aurélien Barrau et j’ai hâte qu’on le reçoive car j’ai très envie de lui faire des tresses pendant qu’il m’explique pourquoi on est en train de buter la planète de manière irréversible. C’est quand même le seul astrophysicien qui ressemble à un joueur de didjeridoo.

ET à propos d’escroquerie, Hubert, j’ai lu que vous aviez été conseiller scientifique à la Nasa. Mais qu’est ce qu’on peut bien conseiller à la Nasa ? « Oui Brian tu m’entends, si j’étais toi je fermerais la fenêtre. » Franchement c’est le seul accident que je connais. SPACEFORCE.

