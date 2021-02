Morgane Cadignan n'aime pas le dessinateur Mathieu Sapin invité dans la Bande Originale pour présenter sa bande dessinée "Comédie française, voyages dans l'antichambre du pouvoir" parue chez Dargaud.

Matthieu Sapin je ne vous aime pas. D’ailleurs vous avez un lien de parenté avec Gilles Bouleau ? Voilà, c’est con de perdre son travail sur un jeu de mot. Est-ce que ça valait le coup ? Non. Absolument pas.

En parlant de chômage, Mathieu vous êtes auteur de BD. Alors oui, faire mal au gens parfois c’est juste une affaire de transition. Vous venez nous parler de “Comédie Française“ et contre toute attente, ce n’est pas l’histoire de Denis Podalydès qui montre sa bite sur un texte d’Ivo Van Hove. Non, "Comédie française", c’est une BD qui suit Emmanuel Macron et s’interroge sur votre relation aux gens de pouvoir en convoquant Racine et Louis XIV. Faut dire qu’en 2012 déjà, vous aimiez ça puisque sortait "Campagne présidentielle"consacrée à l'élection de François Hollande avant de continuer avec "Le château", sur l'Elysée. En même temps celui de la Star Ac, il n'existait déjà plus.

Alors là, le titre entier c’est “Comédie Française : Voyages dans l'antichambre du pouvoir“. Alors non. Vue l’ambiance en ce moment, voyagez où vous voulez, mais pas dans l’antichambre du pouvoir. Voyage dans les DOM TOM comme 50% des Français en ce moment si vous voulez, voyage à Dubaï pour les 20% des Français qui aiment Instagram et le mauvais goût et voyagez au bout de l’enfer pour les 30% restant qui ne partent pas, mais dans l'antichambre du pouvoir franchement, bof. Je suis sûre qu’il y a des moustiques.

Bon, maintenant que je suis allée au bout de cette vanne, si j’avais su qu’il suffisait d’un kit de crayons de couleur pour infiltrer tous les pouvoirs en place, on serait un paquet à avoir gagné du temps. C’est fou tout ce qu’on peut faire avec des crayons de couleurs. On a le choix entre infiltrer l’Elysée comme vous ou faire des coloriages pour adultes comme quelqu’un qui préfère coloriser des dragons plutôt que de regarder en face l'échec de son existence. Non mais les coloriages pour adultes, excusez moi, mais quand j’en vois en faire dans le train, ils donnent tout sauf envie d’être adultes. Si vous êtes stressés les gars fumez des clopes et soyez passifs agressifs avec vos collègues comme tout le monde. C’est joli Leïla le noir, c’est vrai que ca amincit bien. Vous voyez, c’est pas compliqué.

