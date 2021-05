Morgane Cadignan n'aime pas la journaliste et animatrice Faustine Bollaert, invitée dans la Bande Originale pour l'émission "La boîte à secrets", diffusée sur France 3.

Faustine Bollaert je ne vous aime pas. Déjà parce que ça y est, on est en mai ! Et à la base, on dit que “En mai, fais ce qu’il te plaît“. T’inquiète pas qu’à partir du 19 non seulement je vais faire ce qu’il me plaît, mais je vais le faire à 2 grammes. Ma dignité et moi on prendra des planches à partager et à la fin de la soirée je rentrerai sans elle.

Sérieusement Faustine dans votre biographie, il y a un point quand même incroyable. C’est écrit "1979 : naissance", et ensuite "1989 : Vénère Jean-Pierre Foucault, Patrick Sébastien et Michel Drucker, au grand dam de ses parents.“ C’est écrit comme si c’était une activité à part entière.Tu faisais quoi toi en 89 ? Je vénérais Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker au grand dam de mes parents.

En plus… Ca va pas non...? Moi j’ai volé et fumé des joints pour emmerder mes parents mais je les ai toujours respectés… Ça devait être sympa les posters dans votre chambre Faustine. Non parce que moi je m’entraînais à embrasser ma porte avec la tête de Justin Timberlake collée dessus mais c’est vrai que voir ton gosse lécher un mur à l’effigie de Patrick Sébastien, tu te demandes un peu à quel stade de la grossesse t’as fait le footing de trop. Résultat, en 2005, vous devenez chroniqueuse dans “Vivement Dimanche Prochain“, ce qui pour certains - comme Tom Villa qui souhaitait rester anonyme - est une manière de boucler l’intermittence devient un rêve qui se réalise pour vous.

Et c’est pas fini : de 2012 à 2017, vous animez "Le Meilleur Pâtissier" sur M6, et ça avait quand même l’air sympa comme job… Ah bah vous êtes pas tous égaux entre animateurs. Le pauvre Denis Brogniart ça fait 15 piges qu’il sue sa race en chemisette, à regarder des mecs avec des bandanas de chien de berger autour du cou debout sur des poteaux, à se faire des échardes, le pauvre, en portant ce totem en bois... HORRIBLE. Non mais le totem Koh Lanta, on dirait la déco de cheminée de chez tes parents quand ils ont ramené cette horreur de leur voyage au Sénégal en 94.

Nagui, lui ça fait 7 ans qu’il cherche le totem pour s’échapper de l’émission. Et vous, pendant ce temps-là, vous vous baladiez dans l’herbe en allant goûter des gâteaux pas terminés même que parfois ça termine la pâte à la petite cuillère tranquillou. Et depuis, la moitié de la France (dont moi) ne peut pas cuisiner un quatre-quarts sans avoir votre voix dans la tête qui lance un décompte.

