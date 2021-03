Morgane Cadignan n'aime pas le chanteur et guitariste Kendji Girac invité dans la Bande Originale pour présenter la nouvelle édition de son album "Mi Vida".

Kendji Girac je ne vous aime pas, mais j’ai quand même un immense respect pour vous. Moi, je vous ai découvert avec “Andalouse", enfin, découvert, je vous ai plutôt beuglé à 2 grammes 4 sur "Andalouse". Et j’ai un immense respect pour vous parce que dans cette chanson vous avez fait rimer “espagnole“ avec “épaule“… Moi ça ne m’a pas empêchée de danser mais j’ai entendu Bernard Pivot se retourner dans… son lit. Puisqu’il va très bien.

Alors Kendji, vous êtes né en 1996, putain 6 ans de moins que moi et déjà deux Taratata. Je suis clairement en train de rater ma vie. Ah non pardon j’ai mal lu. 6 ans de moins que moi mais déjà deux Taratata, je suis clairement en train de RÉUSSIR ma vie.

Avant cette spirale d’échecs, vous avez fait le buzz en 2013, d’ailleurs c’est en 2013 la dernière fois qu’on a entendu quelqu’un dire “faire le buzz “avec votre reprise de "Bella" de Maître Gim’s dans The Voice. Mika s’est retourné direct alors qu’il n'y avait même pas de jeans slim de mauvais goût en promo, donc bien joué.

En 2019 vous devenez Juré de The Voice Kids. L’élève dépasse les maîtres. Enfin les maîtres : Mika, Garou, Jenifer et Florent Pagny. Un par un ça va, mais les 4 ensemble ça fait un peu playlist Spotify que tu nommes “sport“ pour que personne n'aille fouiller dedans en soirée. Et je comprends, moi aussi j’aurais eu envie d’essayer le fauteuil à votre place. De passer de l’autre côté. Parfois je m’installe dans le siège de Nagui quand il n'est pas là, et bah figurez vous que c’est très déceptif. Il n’y a pas beaucoup de différence, à part que moi, je touche le sol avec mes pieds.

