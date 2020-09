Morgane Cadignan n'aime pas l’actrice et productrice de cinéma, Julie Gayet. Elle s’en explique dans cette chronique.

Julie Gayet je ne vous aime pas.

La pour le coup il y a une seule raison, elle est très simple. Parce que j’ai failli m’appeler Julie. Mes parents hésitaient entre Morgane et Julie puis bah comme ils sont cons …. ça a été Morgane.

Un prénom ça conditionne tellement de choses de qui on devient. Si je m’étais appelée Julie j’aurais sûrement été un peu plus élégante, un peu moins « Hey Morgane, toi qu'à des épaules larges... viens nous aider à porter. »

Parce que Morgane, c’est le prénom de quelqu’un qui a bourlingué, c’est le prénom de quelqu’un qui en a trop vu. Quand tu t’appelles Morgane tu ne peux travailler que pour quelqu’un qui s’appelle Nagui. Morgane & Nagui ils galèrent à Saint-Malo dans les magasins de bols breton. Puis surtout Morgane & Nagui ils ne vont jamais à Saint-Malo puisque je méprise la Bretagne et puisque Nagui n’invite jamais Morgane nulle part... mais je m’égare.

Puis il y a tellement de chansons qui ont le prénom Julie ! Julie Julie de Joe Dassin, Petite Julie de Richard Cocciante, _La julie Jolie d'É_dith Piaf. Que Morgane, il y en a une seule et c’est Renaud. Et il l’a écrite bourré parce qu’excusez-moi mais MORGANE DE TOI, ça ne veut RIEN dire. Merci pour l’attention, mais non merci.

En 2002, Julie, elle joue dans Ma caméra et moi de Christophe Loizillon. En 2002, Morgane elle devient championne de l’Aube de lancer de poids.

Ceci est une vraie information. Vous en faites ce que vous voulez, je vous la donne.

