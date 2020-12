Morgane Cadignan a déjà été obligée à ne pas aimer Alain Souchon, alors non, on ne peut pas lui demander de ne pas aimer Laurent Voulzy.

Alors désolée mais non. Vous m’avez déjà obligée à ne pas aimer Alain Souchon mais là c’est trop en demander à mon petit cœur. Si la semaine dernière au blind-test j’ai trouvé "Cœur Grenadine" sur la première note, c’est pas pour rien. En plus je pars en Guadeloupe pour les fêtes et j’ai pas envie de me faire lyncher à l’aéroport. Se faire insulter par quelqu’un qui a l’accent créole j’avoue c’est toujours rigolo, mais le piment oiseau dans les yeux ça pique sa mère.

J’ai déjà crié mon amour pour "Belle île en mer" quand on a reçu Alain Souchon, je peux pas dire des saloperies, je vous regarde et... Olalala je peux pas. C’est qui la semaine prochaine ? Promis, lundi Jane Birkin je lui mets la double dose. Elle va tellement prendre cher la rosbif qu’elle va demander un deuxième Brexit. Mais là non je peux pas. Du coup désolée tout le monde mais…

Alexis Rossignol, je ne t’aime pas parce que personne n’imite Philippe Etchebest aussi bien que toi. Philippe Etchebest inclus. Il a appelé la semaine dernière, il t’échange une chronique contre une émission de "Cauchemar en cuisine". Apparemment avec les pubs comprises ça fait la même durée. Et je ne sais pas si vous le saviez mais Alexis il sort un livre en plus ! Donc nous on te suffit plus quoi ? Bah vas-y ! Va dans "la Grande librairie", tu te feras peut-être pas couper la parole mais tu vas te faire chier et t’auras beau chialer on viendra pas te rechercher ! Ingrat !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !