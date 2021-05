Morgane Cadignan n'aime pas l'écrivain et membre de l'Académie française Erik Orsenna, invité dans la Bande Originale pour son livre "La passion de la fraternité - Beethoven", paru aux éditions Stock/Fayard.

Nous avons reçu Jean-Christophe Rufin dernièrement, deuxième académicien en un mois. Erik, ça fait pas mal de fois que vous venez dans cette émission… Vous vous la pétez mais en attendant, les fauteuils de l’Académie ne doivent pas être super confortables si vous êtes tout le temps fourrés ici !

J’ai lu en décembre dernier “Briser en nous la mer gelée“. J’ai beaucoup aimé ce livre, j’ai tellement aimé ce livre, que j’en ai même publié un petit extrait sur Instagram en le signant de mon nom. Et honnêtement, il y a pas mal de gens qui m’ont félicitée en me disant “waaah t’écris hyper bien“et tout. Donc félicitations à vous de l’avoir écrit. A moi de l’avoir posté. 50/50 c’est un vrai travail d’équipe.

Écoutez, j’en ai marre d’avoir mon fantasme d’écrire un bouquin sans cesse anéanti par mon fantasme de faire la sieste. Il y a des tonnes de reprises de chansons, tout le monde s’extasie devant les télé-crochets quand une petite meuf va aller claquer une reprise de Tupac à la harpe en libanais, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire des reprises de livres. En 2015 Erik, vous sortez une biographie de Louis Pasteur… Bon bah… On peut la partager, puisqu'à la base, si on réfléchit bien, le thème du livre, vous l'avez déjà un peu piqué à Louis Pasteur.

Là c’est pareil pour votre dernier livre, excusez-moi… Mais Beethoven a quand même fait le plus gros du boulot. En existant. Donc là il est mort, il ne va pas venir se plaindre. C’est un peu facile hein, les écrivains passionnés d’Histoire, vous avez toujours des montures de lunettes sympas donc on se dit “olalala les érudits“, alors que non, vous êtes peut-être juste des plagieurs plus organisés que les autres. Évidemment que quand tu vas mettre une citation de Victor Hugo sur Instagram, il ne va pas ressusciter pour commenter “Euh allô meuf ? Merci de citer tes sources…“ .Mais eux, ils n’ont pas choisi, moi au moins en signant vos écrits de mon nom Erik, je ne suis pas écrivaine, mais je suis honnête. Vous croyez qu’Oscar Wilde a choisi de se retrouver sur des cartes postales décoratives sur les portes des toilettes de chez les gens qui n'ont pas de goût en déco ? Quand il a écrit “Le meilleur moyen de résister à la tentation c’est d’y céder“peut-être qu’il ne voulait pas devenir la meilleure excuse pour tromper son conjoint sur les quatre siècles à venir. Le mec il a écrit Dorian Gray, il a fait de la prison, il en a rien à foutre d’être gravé sur un porte-manteau Maison Du Monde.

