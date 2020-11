Ce martin Morgane décrypte le parcours de François Busnel

François Busnel, je ne vous aime pas. Et pourtant je vous ressemble... dans le parcours je veux dire pas physiquement. Physiquement si j’avais la même chevelure que vous je serais pas là hein, je serai en train de préparer le concours Miss France. Tu vois Leïla y a pire que Delahousse… Je sais bien que vous êtes là pour parler des Etats-Unis, mais franchement moi j’ai pas envie. Ça me déprime les scores. Moi je suis pas acteur de film porno, ça me fait pas plaisir quand c’est trop serré. OUI c’est une blague immonde mais ça va 2020 ne fait aucun effort je vois pas pourquoi j’en ferai.

Donc votre parcours, en 1981 vous décidez de devenir journaliste après avoir entendu une émission sur France Inter présentée par Jacques Chancel. Bah moi pareil, c’est après avoir entendu une émission sur France Inter présentée par Nagui que j’ai voulu devenir chroniqueuse dans l’émission de Charline, Meurice et Vizorek, mais bon, c’est comme les crêpes ou Schumacher, parfois ça tombe à côté. Oui c’est glauque mais je m’adapte à la période.

Après François, vous avez animé bon nombre d’émissions de littérature. Fin de la ressemblance entre nos deux parcours. Surtout quand on voit les titres : « Les écrans du savoir », « Si on lisait », « Envie de lire »... Qu’est-ce que vous devez être chiant dans les diners. Non mais t’imagines “Quelqu’un reveut des raisins, ils sont délicieux“ puis vous “Aaaah les raisins de la colère de Steinbeck, un roman important sur…“ “Non mais Francois, on n’a pas fait une raclette tranquille depuis 22 ans MERDE !“

