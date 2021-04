Morgane Cadignan n'aime pas la comédienne Louise Bourgoin invitée dans la Bande Originale pour présenter la saison 2 de la série "Hippocrate", une saison centrée sur la crise de l'hôpital en France, le manque de moyens, la détresse des soignants...

Louise Bourgoin je ne vous aime pas, parce que vous vous la pétez quand même un peu. Allez bonne émission et joyeuse Pâques !

Non sérieusement, j’ai découvert en lisant une interview qu'ayant baigné dans un milieu très cultivé, entre un père professeur de philo et une mère agrégée de lettres modernes, vos premiers mots ont été : ‘’l’ontogenèse reproduit la phylogenèse". C’est vrai ? Parce que moi c’est une phrase que je n’arrive même pas à prononcer aujourd’hui. Vous c’étaient vos premier mots, moi même en millième, je ne suis pas sûre. Et après on finit par jouer des futures médecins à l’écran... Il n'y a pas de hasard, Franck Dubosc son premier mot c’était probablement "slip".

Alors, aujourd’hui vous venez nous parler d’"Hippocrate", j’ai lu que cette saison 2 sera centrée notamment sur la crise de l’hôpital en France, le manque de moyens, et la détresse des soignants face au manque de budget… Bah c’est parfait, ça va BIEN nous changer les idées, ça tombe à pic ! Je propose une saison 3 qui pointerait quelques soucis avec des vaccins qui sont bons et en fait non et en fait si… Bon j’avoue c’est un peu tiré par les cheveux, mais bon, c’est de la fiction, on peut tout se permettre après tout !

Dans la série, vous jouez Chloé, et je vous déteste aussi parce que ça nous prouve que vous êtes la seule meuf du monde à rester élégante en crocs. Moi si je me mets à en porter le PDG de crocs en personne sort un communiqué d’excuses en disant : “On ne s’est pas rendu compte mais c’est vrai qu’on est allé trop loin”.

D’ailleurs j’ai lu que pour incarner votre personnage avec les autres acteurs de la série, vous vous étiez entraînée à reproduire les gestes médicaux pour coller à la réalité et ça tombe très bien parce qu’il faut que quelqu’un se dévoue pour ausculter Daniel Morin. Il ne va pas bien, il est tout ballonné du coup ça le rend ronchon et son proctologue étant en vacances... enfin en vacances… En burn-out... Enfin en décès... Nous… Bah vous comprenez, c’est pas qu’on n'a pas envie mais on a pas le savoir-faire alors que vous-même avec une main qui ne répond plus trop… Et oui c’est une surprise de la vie de Louise ! On vient faire de la promo et on termine avec l’avant-bras dans un chroniqueur. Vous allez voir on s’habitue.

