Morgane Cadignan n'aime pas le chef cuisinier Jean-François Piège invité dans la Bande Originale pour présenter son gros et long et lourd "Grand livre de la cuisine française", paru aux éditions Hachette Cuisine.

Jean-François Piège, je ne vous aime pas. Parce que déjà je dois faire toute une chronique sur vous sans faire de jeux de mots avec Piège, et je vais pas vous mentir Jean-Francois, c’est pas évident. J’ai peur de tomber trop facilement dans le… Nagui.

Alors vous venez aujourd’hui nous parler du "Grand Livre de la Cuisine Française". Et j’ai halluciné. Je sais qu’on est le pays de la gastronomie mais 1090 pages ? Une toque, il nous fait du poulet basquaise, un stylo ça devient Tolstoï… Calmez-vous ! On a assez lu, on veut bouffer. Franchement messieurs les Ministres, réouvrez les restaurants parce que dans 10 jours il nous sort un nouveau "Da Vinci Code". Avec des énigmes dans les tableaux du Louvre pour retrouver un ramequin de pot-au-feu béni par le pape. Flemme.

Dans ce grand, et gros, et long et lourd livre de la cuisine française, on retrouve des recettes simples comme les œufs mayo ou plus sophistiquées comme "le Lièvre à la royale". Bon bah... On part sur les œufs mayo. Lièvre à la royale jamais entendu parler. J’ai juste l’impression qu’on mange du lapin avec le petit doigt en l’air en se vouvoyant entre frères et sœurs.

Et puis il faut s’adapter au contexte Jeff franchement : connaissiez-vous par exemple les sauces vénitiennes, tyroliennes, la sauce Mornay (cousine de la béchamel) ou la matelote, proposée en version vin blanc, ou vin rouge ? En ce moment je me nourris surtout de ce que j’ai le temps d’acheter avant 18h. En version vin blanc ou vin rouge d’ailleurs. Mais j’ai rarement le temps d’acheter le reste. Avantage : être ivre à 18h30, inconvénient : écrire la chronique à 19h. Ca fait trois fois d’affilée que j’arrive à 18h02 devant le supermarché et que je tombe ? DANS LE PIÈGE ! Non mais je préfère la faire maintenant. On y pensait tous, là on est soulagé et on peut reprendre nos vies.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !