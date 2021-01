Morgane Cadignan n'aime pas Sagamore Stévenin et Valérie Karsenti, les acteurs invités aujourd'hui dans "La bande originale" pour leur participation à la fiction "La Fugue".

Valérie Karsenti, Sagamore Stévenin, je ne vous aime pas. C’est aussi simple que ça !

Valérie, je commence par votre cas : en 1988 vous intégrez l’École nationale supérieure des Arts et techniques du théâtre, et en véritable passionnée vous déclarez en interview : "le théâtre est une sublimation de la vie" ou encore, en parlant de votre déclic : "J’ai eu un choc absolu quand j’ai vu pour la première fois Zorba le Grec. J’ai compris, peut-être sans l’analyser, ce que signifiait être un homme libre.” Ohlalalala c’est bien compliqué toutes ces phrases là, vous essayez de nous faire oublier les 11 ans de Scènes de Ménages ou quoi ? Je plaisante évidement , j’adore Scènes de Ménages, et plus particulièrement votre personnage, Liliane, dans lequel on reconnaît une mère, une tante, une voisine, puis le temps passe et on finit par se reconnaître nous-même et là c’est chaud quand on a 30 ans.

Sagamore Stévenin, c’est quoi ce prénom ? C’est un pseudo du Bureau Des Légendes ? Franchement, j’ai tapé Sagamore dans Google, au début ça a mis : "Error 404, merci de contacter votre référent si vous avez besoin d’être extradé de la Syrie" . Oui oh ça va, blague sur le Bureau des Légendes ça date un peu mais en même temps les blagues sur Tenet on a fait le tour aussi : « gnagnagna on n'a rien compris, Tenet on dirait Daniel Morin en maillot de bain on sait pas trop ce qu’on regarde y’a pas de milieu y’a pas de fin“. Et puis vous n'avez qu’à sortir des films au cinéma et moi je changerai mes vannes, merde !

Bref, après j’ai trouvé un site de magazine féminin qui fait les descriptifs prénom, votre prénom veut dire : "le chef suprême de tribu". Ici on dit "Nagui" pour ça. C’est fou vous êtes cinq en France, c’est tellement stylé. Moi, mon prénom en breton ça veut dire "enfant de la mer", ça se voit que les gars ne m'ont jamais vue sur un surf quoi. S' ils m’avaient vue en vacances, tu lirais : "enfant pas du tout assez gainée" dans la description. Sans déconner, les amis, j’ai passé tellement de temps la tête dans la flotte qu'il y a un oursin qui m’a appelée "Maman” à la fin. Je rigole pas je l’ai déposé à l’école ce matin. J’espère que ça va aller avec les autres gosses, hier ils ont essayé de jouer au ballon ça s'est mal passé.

