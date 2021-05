.

Chantal Ladesou je ne vous aime pas. Déjà parce que vous avez une biographie aussi longue qu’une question de Nagui et en général moi je crève à la première virgule… En plus moi de mon côté j’ai une envie de travailler aussi courte que ma... carrière.

Alors vous venez aujourd’hui nous parler du GRAND CONCOURS D’ÉCRITURE JEUNESSE & FRANCOPHONIE. Ca tombe bien, je déteste la jeunesse et la Francophonie m’a exclue après avoir lu mes textes... Le scénario de cette année : Le Petit Prince revient sur terre après 75 ans d’absence. Bon déjà, il doit plus être si petit puisqu’il doit avoir dans les 85 ans. Donc : Le vieux prince revient sur terre avec une tonne d'idées pour prendre soin de notre monde. Bon une fan fiction sur la résurrection du Prince Philippe pourquoi pas. Mais vous êtes fous ou quoi ? Si le gars revient sur terre après tout ce temps, il va tout simplement découvrir les Smartphones et dérouler Tik-Tok pendant environ 12 ans, après il va découvrir les A380 et mépriser Antoine de Saint Exupery avec son avion de merde. Il va atterrir à Dubaï et dire à une influenceuse : “hey dessine-moi un business-plan.“Et en 3 jours le Petit Prince qui pensait qu’on ne voit bien qu’avec le coeur et que l’essentiel est invisible pour les yeux, se rendra vite compte qu’on ne voit bien qu’avec des lunettes 3D Versace et que l’essentiel est invisible pour tout le monde.

Voila, je dirai pas que j’ai plus d’espoir pour l’humanité. Je dirai juste que je n’aurais pas gagné ce concours. De toute façon je ne peux pas me présenter, il faut être née après le 1er janvier 1995. Et en 1995 j’avais 5 ans, j’en avais déjà trop vu. En 1995 j’étais en train de cloper derrière la maternelle en parlant aux petites sections avec une voix de flics désabusé : _“_Profitez de vos Pom’Potes les gars, bientôt les siestes ça sera fini pour vous, croyez-moi, un jour on te balade en poussette t’es le roi du pétrole, 3 mois après tu te retrouves à devoir taper dans tes mains en chantant “Une Souris Verte“. La vie passe vite, gamin. Un jour tu fais dans ta couche, le lendemain c’est toi la couche. La vie te fait dessus, et personne ne viendra te sauver avec une lingette.“

1995 !!! Imaginez-vous la jeunesse des participants. Quand Fanny Ruwet ne peut pas se présenter à quelque chose c’est vraiment que pour nous autres, c’est terminé depuis des années. Elle est née en 1994, à quelques mois elle était en droit de revisiter le Petit Prince, et personne n'avait envie de lire ça ! Un Petit Gamin chelou qui descend sur terre parce qu’il n'a pas trop de potes et son seul ami devient un petit animal roux. Animal qu’elle tuera parce qu'elle a peur d’être quittée. EUH EXCUSEZ-MOI MAIS C'EST SON AUTOBIOGRAPHIE DEPUIS LE DEBUT !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !