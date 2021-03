Morgane Cadignan n'aime pas les dessinateurs Joann Sfar et Mathieu Sapin, invités dans la Bande Originale pour présenter la bande dessinée "Le Ministère Secret" (Dupuis). Et elle trouve qu'ils viennent beaucoup trop souvent dans cette émission !

Bon, non franchement j’ai plus les mots. Joann Sfar à la limite il a laissé passer quelques mois, mais Mathieu Sapin sans déconner. Vous êtes venu il y a 15 minutes, il y a encore l'empreinte de votre fessier dans la chaise, vous rigolez ou quoi ? L’onglet de votre biographie est encore ouvert sur mon ordinateur. Hey les gars, si vous voulez fuir le domicile conjugal, croyez moi, la bonne solution c’est rarement Nagui.

Moi aussi parfois, quand je veux fuir Daniel, en gros une semaine sur deux, je vais me réfugier chez Nagui en me disant bêtement "y’a pas de viande mais y’a d' la place. Un bon pavé de tofu ça fait toujours un formidable oreiller". Donc pareil, Nagui m’accueille, on écoute deux ou trois CD, on discute, c’est sympa, puis après il me dit "Tu sais, personne ne t’aimera jamais autant que Daniel. Il a trouvé en toi et l’amour et une aide à domicile et c’est très rare. “ Donc je rentre penaude avec des fleurs et une boîte de "Mon Salop", c’est comme des “Mon Chéri“ mais dedans c’est du crystal meth.

Bon franchement Messieurs, à la limite si vous étiez venus nous présenter un album de Death-Métal ou un court-métrage sur Lady Gaga, on aurait été un peu surpris mais là même pas ! Et alleeeez, une bande-dessinée, comme c’est original ! Et avec un titre qui contient le mot "Ministère", on ne se refait pas hein, Mathieu ?

Donc là OK, on va parler de la BD parce que je suis pieds et poings liés : littéralement hein j’entends. Les conditions de travail se dégradent de jour en jour. Mais si vous revenez avant la fin de l'année, je porte plainte pour harcèlement. Vous n’aurez qu'à faire des petits portraits de Georges Tron quand vous partagerez une cellule avec lui.

