Morgane Cadignan n'aime pas le comédien, metteur en scène et administrateur de la Comédie française Eric Ruf, invité dans la Bande Originale pour la pièce "Le Soulier de Satin" de Paul Claudel, dans le cadre du programme de diffusions en ligne Comédie d'automne.

Eric Ruf je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas parce que vous êtes administrateur général de la Comédie française, et que je déclare que je veux faire du théâtre dans une chronique sur deux depuis presque une saison… Et que… Pas un appel... Même pas Nicolas Briançon, merde… Je suis une comédienne facile… En plus excusez-moi mais franchement Eric, quand on a le temps de lire "Le Soulier de Satin", on a le temps d’envoyer un texto. Franchement, pistonnez-moi non ? En figurante au moins ! Porter un legging noir et apporter des plateaux de thé au roi pour rester dans l’ombre tout le reste de la pièce, c'est plus ou moins ce que je fais ici.

Bon, même si je pense qu'à terme ça va sérieusement faire baisser l’audimat, on n'est malheureusement pas là pour parler de moi : depuis mars 2020, la Comédie Française a lancé une programmation en ligne "La Comédie continue !", _ce qui colle quand même pas mal avec les décisions du gouvernement puisqu’il y a eu ensuite "_La Comédie continue, encore !" puis "La Comédie a assez duré va te faire cuire le cul Jean Castex..." Audacieuse celle-ci Eric ! Petite vanne contestataire mais je me lance doucement mais sûrement en politique. Je me suis inspirée d’En Marche avec Emmanuel Macron pour créer mon petit parti dans mon coin “Au trot avec Morgane Cadignan”...

En gros toute la recette de la start-up nation : on est super motivés, on boit beaucoup de jus de betterave, on paye nos livreurs sans papiers comme des merdes, mais à la fin ON PARTAGE… La culpabilité. Bref, si tout va bien d’ici 10 ou 15 ans on n'est pas à l’abri de faire 1%.

Bref, vous Eric vous préférez l’art à la politique, même si tout art est politique mais bon, on n'est pas dans "le Masque Et La Plume"… J’ai fait une mini phrase intelligente et il y a déjà Daniel qui saigne du nez.

