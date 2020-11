Morgane imagine devant Constance Dollé et Patrice Duhamel la série qui lui sera à elle aussi consacrée

Constance Dollé, je ne vous aime pas. Enfin je vous aime un peu plus que Charles De Gaulle qui n’a même pas eu la politesse de venir parler de la série qui lui est consacrée. En plus c’est son anniversaire. On avait même prévu la musique…

Bref, Constance Dollé, avant de jouer Yvonne de Gaulle, vous avez incarné pendant 8 ans le personnage de la résistante communiste Suzanne dans « Un Village Français ». On peut vous qualifier de femme moderne. Mais je comprends c’est plus intéressant d’incarner le passé vu la gueule du présent.

En plus j’ai une petite passion assumée pour les séries qui racontent les destins des grandes personnalités et comme je suis incroyablement égocentrique, j’imagine souvent celle qui me sera dédiée, et comme pour l’instant je suis chroniqueuse à La Bande Originale autant vous dire que j’ai le temps pour imaginer ce genre de truc.

En revanche cette série ça ne pourra pas s’appeler “L'Éclat et le secret“ parce que soyons sérieux, je me suis vue ce matin dans le miroir de l'ascenseur et on peut plus parler d'éclat. De secret peut être, encore que, mais certainement pas d’éclat.

Côté maquillage, j’ai lu que votre partenaire à l’écran Samuel Labarthe avait dû s’astreindre à des séances de 3 à 4h par jours pour rentrer dans la peau du personnage.

Bah moi aussi parfois je fais un effort je me maquille très longtemps et je ressemble quand même à De Gaulle à la fin, donc en plus on va économiser du blush.

Après je passe des heures à me demander qui de Jessica Alba ou Beyoncé aura le privilège de me jouer. Ensuite je réalise que personne ne financera ce film alors je me déguise et je joue tous les rôles. Hier j’ai joué Alexis, bon c’était facile niveau accessoire il fallait juste trouver un pull over que même Guerrisol a refusé de mettre en fond de bac. Après j’ai voulu jouer Nagui mais ca s’est corsé, Guerlain étant fermé je n’ai pas pu récupérer les 56 palettes de Terracotta nécessaire à la préparation du rôle. Dommage.

En tout cas semaine prestige sur France Inter : Un Président lundi, un Prix Goncourt mardi, un homme qui sait lire des livres mercredi, un homme qui sait lire des... tartes jeudi et vous aujourd’hui. Bon… je dis pas que je voulais Kev Adams tous les jours mais enfin la quand même… c’est quoi la semaine prochaine ? Lundi Lionel Jospin ? Mardi Houellebecq et mercredi re-Constance Dollé pour son rôle dans un biopic d’Arlette Laguiller ?

