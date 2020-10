"Médecin de campagne", "Normandie Nue", "Poly"... Ça commence à faire beaucoup de week-ends à la campagne qu'on fait passer pour des tournages là !

François Cluzet, je ne vous aime pas parce que je ne comprends plus qui vous êtes. Je ne parle pas du look, moi j’aime beaucoup les cheveux. Je suis fan de Patti Smith et je vois bien ce que vous essayez de faire.

Non, je parle des films : « Médecin de campagne », « Normandie Nue », « Poly »… Hey ! Ça commence à faire beaucoup de week-ends à la campagne qu’on fait passer pour des tournages là. Attention ça va se voir. Quand c’est pas Monsieur qui squatte au Pilat, on se met à la transatlantique. Il va falloir faire un choix. Ça prend des airs d’album de Martine votre histoire : François Cluzet et son poney, François Cluzet fait du bateau (bon OK, avec un migrant, mais ça reste de la navigation de plaisance), François Cluzet fait une allergie aux huîtres... Bon, j’avoue que “Martine est tétraplégique “ je ne l’ai jamais lu, mais bon, vu que sur la couverture de « Martine à la montagne » elle est très près du bord, ça ne saurait tarder.

Mais revenons à vos dernières vacances avec le film « Poly » de Nicolas Vanier. C’est l’histoire de trois personnages qui découvrent que le poney du cirque du coin est maltraité et qui vont organiser son évasion. On avait besoin d’1h40 de film pour ça? Pourquoi pas… Après, bien souvent, pour faire évader un poney, ça commence par ouvrir une barrière. Après c’est vrai que les bêtes quand tu ouvres les enclos ils comprennent pas toujours qu’ils sont libres. Daniel, ça fait 17 ans que la porte est ouverte, il est toujours là. TU ES LIBRE DANY. Galope donc loin de nous !

