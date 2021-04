Morgane Cadignan n'aime pas l'écrivain, journaliste et animateur Michel Field, invité dans la Bande Originale pour son livre "Paris émois", paru aux éditions Mialet-Barrault.

Michel Field je ne vous aime pas. Et vous savez très bien pourquoi. Je suis extrêmement gênée, donc là on va être sur une émission qui pourrait s’appeler “Au Field du malaise”. Je m’explique : il y a quelques temps, j’ai fait une chronique dans laquelle j’ai déclaré “Je couche avec Michel Field.” Donc là Michel, à ce stade-là de l’affaire : nous avons deux options. Soit je rétablis la vérité et je passe pour une menteuse mais vous, vous êtes tiré d’affaire. Soit on continue dans ce mensonge sordide, c’est pas bien brillant pour vous mais moi mes fans ne me prennent pas pour une affabulatrice. Oh non attendez. Histoire réglée, je n’ai pas de fans. On n’est pas passé loin d’un scandale dont tout le monde se fout dis donc !

A propos de scandale, depuis 2018 vous gérez tout le pôle culture de France Télévision, ce n’est pas de l’emploi fictif mais ça peut se faire en télétravail j’imagine… Enfin ça prend toujours plus de temps que le mec qui fait le même boulot chez TF1.

En tous cas, vous avez quand même trouvé le temps d’écrire un livre, bon, je l’ai lu, entre nous, ça n'a pas pris plus de 12 jours, mais quand même ! Non il est très bien le livre mais je suis toujours un peu fâchée quand il y a un jeu de mots dans le titre, ça me rappelle trop Stéphane De Groodt, encore une histoire sordide que je vais devoir démentir dans 15 jours.

Bref, "Paris Émois" c’est un livre ou une ballade dans Paris, un bel hommage à la capitale avec quand même quelques jeux de mots et allitérations mais qui nous donne envie de regarder à nouveau Paris comme au premier jour… Bref, autant de raisons pour Philippe Delerm de vous coller un procès pour marcher sur ses plates bandes.

