Morgane Cadignan n'aime pas Jane Birkin parce qu'elle se faisait toujours engueuler par sa prof d'anglais quand elle n'avait pas le bon accent, alors que ça fait des années que personne ne dit rien à Jane Birkin. Parce que forcément, dans ce sens-là, c'est mignon et élégant.

nze Jane Birkin je ne vous aime pas, déjà parce que je me suis engagée vendredi devant Laurent Voulzy à vous dire des méchancetés. Mais en vrai je ne vous aime pas parce que je me faisais toujours engueuler par ma prof d’anglais quand j’avais pas le bon accent alors que vous ça fait je sais pas combien d’années que... Enfin bref et personne ne vous dit rien. Parce que forcément dans ce sens-là c’est mignon et élégant. Dans l’autre sens moins. Vous avez déjà essayé de dire “Through“ quand l’anglais c’est pas votre langue maternelle ? Ah bah en termes de postillons, c’est comme ça qu’on a créé le COVID. Pas besoin d’enquêter en Chine tout a commencé à Newcastle en fait. Salauds d’Anglais.

Je vous jure que j’ai lu toute votre biographie avec votre voix dans la tête. Puis, comme c’est bientôt Noël, je me suis fait un cadeau et pour m’inspirer je l’ai écrite dans l’Eurostar. On est donc sur une chronique à 350€ mais vous allez voir ça vaut le coup. Non je déconne. 1/ Ça vaut pas le coup 2/ Je suis pas allée à Londres depuis longtemps. C’est une belle ville mais je pense que si je vois encore des gens essayer de reproduire la couverture d’Abbey Road en photo de groupe je vais m'énerver. Ils roulent vite les bus à Londres mais jamais sur les bonnes personnes.

A propos de Londres, J’ai une petite anecdote un peu marrante sur la ville , et puisque les programmateurs de l'émission ne sont pas foutus d’avoir John Lennon ou Bowie, je vais profiter de votre présence pour la raconter, mais faut bosser un peu hein les gars.

Il y a 8 ans, à la fin de mes études, quand tout le monde faisait des Erasmus pour apprendre à aller vomir dans une langue étrangère, avec une amie on a décidé de partir aussi. On voyait tous nos potes se casser au Cambodge vivre avec 1€ par jour et on s’est dit : " pourquoi pas nous ?“ et on a décidé de le faire. En Angleterre. Bonne décision. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté de vivre avec un euro par jour à Londres... Si le projet c’est de revenir avec tous tes organes vitaux c’est mal barré. Du coup on est revenues au bout de 10 jours avec un porte-clef et une photo de nous en train de traverser une rue dans laquelle on a jamais eu assez pour louer un appartement. Le prix des appartements à Londres est incroyable, et en plus souvent à ce prix-là y’a même pas de salon !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !