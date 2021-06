Morgane Cadignan n'aime pas la réalisatrice, actrice et humoriste Charlotte de Turckheim, invitée dans la Bande Originale pour le livre "Le dictionaire de ma vie", paru aux éditions Kero.

Charlotte de Turckheim je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas parce qu’on est lundi et que depuis que la vie reprend et que les terrasses sont ouvertes, ça devient un peu compliqué cette histoire de travail quotidien à rendre en temps et en heure.

Aujourd’hui, vous venez nous parler du "dictionnaire de votre vie". Vingt-six lettres dans l’alphabet, donc 26 mots pour vous raconter. Je vous avoue que "A" pour Afghanistan je l’ai pas vu venir ! Après j’ai lu et j’ai compris que vous étiez allée là-bas par amour... Pour jouer votre spectacle à des militaires, avec même un certain colonel Tanguy. Bah tiens donc, toujours dans les bons plans Pastureau, quand il s’agit de se payer des petites tournées sympas. Langres, ça lui suffisait pas, il les lui faut toutes.

Et puis en lisant votre livre Charlotte, je me suis dit que ce serait pas mal d’en faire un nouvel abécédaire pour apprendre aux enfants. ABCD, "Afghanistan", "Bricolage", "Coluche", "Drogue". Avec des petits dessins pour illustrer évidemment. Avec "I" comme "Inquiétude", "T" comme "Thérapie", ça les prépare bien à la vie après la maternelle. Ce serait une sorte de Montessori réaliste. Un Monté-Sorry. On ment beaucoup trop aux enfants en leur faisant croire que le quotidien c’est de faire la sieste entre deux compotes. Alors que ça, après la petite section, il faut attendre les soins palliatifs pour le revivre. Et entre les deux, il y a toute une période plus ou moins longue avec du travail, des joies, des peines, des questions immobilières et des risottos trop crémeux : bref, la vie.

Moi ce que je connais de vous, c’est surtout un film qui m’a marquée parce que j’avais une vingtaine d'années. Un âge où on ne s'assume pas forcément. Un âge où quand on te dit : “t’es jolie“,tu réponds souvent “hahaha très drôle, allez ta gueule“. Ce film c’est "Mince Alors" ! L’histoire d’une jeune femme ronde à qui son mec offre une cure d’amaigrissement à Brides-Les-Bains. Personnellement, tu m’offres une cure d’amaigrissement, je t’offre mon poing dans la gueule. On en a tous reçu des cadeaux ambigus. Moi une fois à Noël, j’ai eu du liquide pour cigarette électronique par exemple. Et la personne m’a dit, et je vous jure que c’est vrai : "Je t’ai pris kiwi-banane, comme ça, ça te fera voyager.“ Merci, mais si tu veux me faire voyager offre moi un voyage, pas un cancer.

