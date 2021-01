La comédienne Claudia Tagbo est l'invitée du jour dans la Bande Originale pour présenter la série "Le crime lui va si bien", une "comédie policière rurale", et Morgane Cadignan a du mal à se représenter ce que c'est...

Claudia Tagbo je ne vous aime pas, donc vous reprenez votre rôle de Gaby Molina dans “Le Crime lui va si bien“ qui est selon le pitch une “comédie policière rurale“. Oula. Ça fait beaucoup d’associations de mots là.

On est que le 8 janvier, il fait 2 degrés, mon cerveau est gelé, il faut y aller doucement. Il y a des phrases que je comprends encore comme “Je te ressers un peu de vin ?“,ça je comprends ou“Tes chroniques sont excellentes, tu accepterais une augmentation?“, ça je comprends. Ou encore : "T’as pas chaud avec ta culotte là ?“ça je comprends aussi. Les trois phrases n’ont pas eu lieu la même soirée ne vous inquiétez pas. On est à la Maison de la radio, pas au Carlton de Lille.

Mais alors "comédie policière rurale"... Je capte rien.

Comédie policière, bon… Flic et drôle... J’ai vu tous les "Flics à Miami" et les interviews du Préfet Lallement donc j’associe bien, mais alors rurale… Je ne sais pas pourquoi je me suis mise à imaginer que vous arrêtiez des animaux mais alors pour je ne sais quels crimes du coup... Tu vas pas aller arrêter un porc parce que ça fait des années qu’il se fait passer pour DSK, si ? Ou inversement. Pardon, j'ai regardé le documentaire hier, je suis un peu en colère. Contrairement à vous Claudia, le crime ça ne va pas à tout le monde.

