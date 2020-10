Le 10 octobre prochain, ça sera la Journée Mondiale de la Santé Mentale, mais ça sera aussi la Saint Ghislain. Et Morgane Cadignan préfère se concentrer là-dessus.

Clotilde Courau, je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas parce que quand j’ai dit à ma belle-mère hôtesse de l’air qu’on allait vous recevoir elle m’a dit “Olala, tu vas voir, je l’ai déjà eue dans un avion, tu vas voir elle est très élégante et vraiment très polie. “ Euh OK. Vous vous comportez bien quand vous voyagez sur la flotte Air France. Je fais quoi moi avec ça ? Bah Clotilde, félicitations, vous n’êtes pas JoeyStarr ! Que quelqu’un apporte un jus de tomate à cette femme. Il doit bien y en avoir dans les bureaux de France Culture.

Vous êtes ici pour parler de la Fondation pour la Recherche Médicale et plus précisément, de la recherche sur les maladies psychiatriques. Après les violences faites aux enfants la semaine dernière, la série "Laetitia" la semaine d’avant, je sens encore une fois l'émission de la déconne. Moi on m’avait dit : “Tu vas voir, la bande originale c’est joyeux, on rigole, on fait des blind-tests, on se moque un peu de Nagui, parfois les deux en même temps. Tu vas te marrer, tous les jeudis il y a Gérémy Crédeville qui vient faire des bruits de pets avec une partie de son corps...“

Alors moi je suis très contente qu’on vous reçoive, mais ça complique ma vie les sujets qu’on aborde ici. Je peux pas rentrer tous les jours à 13h00 et rien foutre à part regarder mon mur en déprimant. Ça, c’étaient les 25 premières années de ma vie, là c’est bon, on passe au plat ! Moi toute cette lourdeur du monde j’en fait rien après, je ne suis ni Alex Beaupain ni Vincent Delerm, je sais pas transformer la tristesse en quelque chose que Leïla devine au blind-test.

Le 10 octobre prochain, ça sera la Journée Mondiale de la Santé Mentale, mais écoutez, ça sera aussi la Saint Ghislain. Et je préfère me concentrer là-dessus. Ghislain, bonne fête en avance, même si t’as objectivement un prénom de merde, moi je t’aime.

