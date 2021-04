Morgane Cadignan n'aime pas l'écrivain et animateur Florian Gazan, invité dans la Bande Originale pour son livre sur une rupture amoureuse : "Ibysse". Morgane respecte sa démarche, mais si tout le monde se met à écrire un bouquin à chaque déception amoureuse, elle va finir avec un prix littéraire par mois.

Florian Gazan je ne vous aime pas. En 1999 vous fondez Radio Naze, une radio spécialisée dans les tubes ringards et 22 ans plus tard, Daniel Morin gagne tous les blind-tests au début de l’émission. Tout ça à cause de vous. Faites-lui un un procès au moins... Et faites aussi un procès à Fun Radio, RTL2, Chante France et Nostalgie qui ont complètement pompé le concept...

A propos de drame, le 4 février vous avez sorti "Ibysse", un livre sur une rupture amoureuse et surtout sur un homme qui se retrouve dans une chambre d’hôtel pour faire le point sur sa vie. En même temps, depuis que les minibars des chambres d’hôtels sont vides, je vois pas ce qu’on peut faire d’autre. Pas de mignonnette de whisky ? Bon. Bah je prends une douche et je fais le point alors. Alors le titre, ça s'écrit I-B-Y-S-S-E mais à l’oreille vous avez bien conscience qu’on sait de quel hôtel vous parlez hein ?

Écoutez, moi je respecte votre démarche mais si tout le monde se met à écrire un bouquin à chaque déception amoureuse, moi je termine avec un prix littéraire par mois écoutez. Moi je t’écris NAUVAUTELLE sur Tom Villa, FORT MULIN sur Paul Mirabelle, et PREMYERRECLASSE sur Tanguy Pastureau pour élargir le lectorat aux vieux de droite et zou… Dans 10 ans on a “Les Pléiades de Cadignan“ dans toutes les bonnes brocantes du pays. Faut se contenir un peu sinon vous imaginez ? Après si tout le monde va faire le point dans une chambre d’hôtel après une rupture, ça peut aider à relancer le tourisme. C’est la classe : “Après le confinement, les tentatives ratées de couples libres des français sauvent le groupe Accor“.

En parlant de couple libre, je me suis un peu penchée sur votre carrière parce que vous êtes un grand homme de radio. C’est peut-être une première dans ce studio tiens ! Pendant des années vous avez fait la matinale, le "Morning" comme on dit chez les ringards. Et pour tout vous dire, je pensais que c’est ce que je faisais depuis quelques mois ici puis quelqu’un m’a dit “Non mais Morgane, la grille de programme ne démarre pas à 11H, il y a d’autres émissions avant...“

