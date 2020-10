Dans sa chronique, Morgane Cadignan s'attaque aux comédiennes Céline Sallette et Ana Girardot, invitées pour parler de la série "La flamme".

Ana Girardot, je ne vous aime pas parce que j’ai pas mal de potes amoureux de vous “Gnagnagna elle est belle, elle joue très bien, elle est élégante...“ Ah c’est ça qui plaît maintenant? Bah dis donc. Drôle de monde. Ça va bien de prôner l’élégance à tout bout de champ, faut bien qu’il y en ait qui soient là pour tirer sur vos doigts les gars ! C’est Ana Girardot qui vient passer la raclette dans la douche après vous? Je crois pas. Alors mon Instagram ne ressemble pas aux Soldes Presse Balenciaga, mais mes portes de douches sont impeccables.

Je vous ai vue dans plein de films que j’ai adorés : “Un homme idéal”, avec Pierre Niney en plein burn-out, “Deux moi” de Klapisch avec François Civil... et vous, vous ne trouvez rien de mieux à faire que de passer le temps à regarder dans le vide, les larmes aux yeux. On dirait mes lundis matins… Mes mardis matins… Ma semaine quoi ! C’est fulgurant. C’est un joli film, je ne juge pas, mais on a un peu envie de vous mettre sous cure de Gelée Royale quand même. Et puis, j’ai un vague souvenir d’un truc avec Pio Marmaï bourré mais du coup, dur de dire si c’était un film ou pas... Et puis il y a aussi "Saint Amour"… avec Gérard Depardieu bou… Bon, vous avez compris le principe quoi.

Et en ce moment, vous êtes à l’affiche de "La flamme" avec l'entièreté du cinéma français. C’est un peu un ovni cette série parodie du Bachelor, un truc qu’on a un peu jamais vu. Sauf dans la version américaine de la parodie faite il y a 5 ans... Dans la VF, Je peux pas citer tout le casting parce qu’on ne peut pas rendre l’antenne à 17h30, mais vous êtes beaucoup. Et c’est chouette de voir autant d’actrices et d’acteurs français cool réunis tous ensemble, on dirait une cérémonie des César où on se fait pas chier. Et ça, c’est vraiment du jamais vu.

Tu imagines, le livreur de pizzas qui débarque sur le tournage avec 19 Margharitas au nom de Cohen, le mec, il croit qu’il arrive à une convention de chirurgiens-dentistes et en fait il y a toutes les actrices françaises en robes de soirée. Ils vont jamais le croire chez Domino’s.

